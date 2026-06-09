Prisión preventiva para dos señalados de perpetrar masacre en Colón

Tegucigalpa – El Juzgado Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción dictó la medida de prisión preventiva para dos ciudadanos señalados de perpetrar intelectual y materialmente la masacre que dejó 20 personas muertas en la comunidad de Rigores, municipio de Trujillo, departamento de Colón.

Se trata de los ciudadanos Carlos Alexis Mencía y Williams Noé Reyes Izaguirre, señalados como autor intelectual material, respectivamente.

El pasado 21 de mayo 20 personas fueron asesinadas en una masacre registrada en la comunidad de Rigores en Trujillo, Colón, Caribe de Honduras.

La Policía estableció que la disputa entre bandas por pelea de la fruta sería el motivo de la matanza en esa zona caribeña de Honduras.

Dos personas fueron capturadas desde entonces y hoy afrontaron la audiencia inicial en la se determinó que deben continuar el proceso de defensa bajo la medida de prisión preventiva.

Los señalados cumplirán con esta medida en el centro penal de Támara, Francisco Morazán.

Los imputados deben son acusados por los delitos de asesinato, tentativa de asesinato acabada y asociación para delinquir. (RO)