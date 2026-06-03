Prisión preventiva para dos señalados de asesinar a agentes de exDipampco

Tegucigalpa – Autoridades hondureñas determinaron hoy que continuarán en prisión los dos ciudadanos señalados de asesinar a cinco agentes de la ya extinta Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado, (Dipampco).

En el Juzgado Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, en Audiencia Inicial se decretó el Auto de Formal Procesamiento con la medida cautelar de la Prisión Preventiva a Eli Nahún Guerra y Jefry Josseth Guardado Herrera.

Ambos son señalados como supuestos responsables de los delitos de Asesinato y Asociación para Delinquir, en perjuicio de cinco Agentes de la exDipampco y los Derechos Fundamentales de la Sociedad.

Por otra parte, se decretó un Sobreseimiento Provisional a favor de los encausados, sobre la imputación de Tentativa de Homicidio.

En ese contexto, los señalados seguirán en el área de Máxima Seguridad del Centro Penitenciario de Támara en Francisco Morazán. (RO)