Prisión preventiva para cuatro personas que intentaron traficar 16 kilos de cocaína a Guatemala

Tegucigalpa – En audiencia inicial dictan auto de formal procesamiento con prisión preventiva contra cuatro personas que intentaban trasladar 16 kilos de droga desde Honduras a Guatemala.

La prisión preventiva fue dictada contra Yordan Raín Wood Pandy, Roger Osmín López Gonzales, Néstor Gerardo Santos Marchetty y Miguel Adalid Santos Marchetty, supuestos responsables del delito de tráfico ilícito de droga agravado; los imputados deberán cumplir la medida en los centros penales de La Ceiba y El Progreso.

Las detenciones se llevaron a cabo en el paso fronterizo de El Florido, Copán, Ruinas, en una operación conjunta, dirigida técnica y jurídicamente por agentes de tribunales del Ministerio Público con agentes de la Dirección Nacional Policial Antidroga (DNPA) y la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF).

Gracias a un trabajo de inteligencia e investigación, las autoridades montaron un operativo en la aldea Sisimil, donde se detectaron los vehículos sospechosos.

Durante la inspección de uno de los vehículos, se encontraron 16 kilos de cocaína en compartimentos ocultos.

Además de la droga, a los detenidos se les decomisó un arma de fuego Pietro Beretta calibre 9 mm, una pistola Glock calibre 40; 30 mil 400 lempiras en efectivo, dos vehículos tipo pick-up marca Mazda, un teléfono celular iPhone y un Samsung. PD