Prisión preventiva para conductor de microbús que trasladó víctimas del Cimarrón

Tegucigalpa- El juez que lleva la causa dictó auto de formal procesamiento con la medida de prisión preventiva a Víctor Castro, conductor de un microbús señalado de presuntamente trasladar a las víctimas cuyos cuerpos fueron hallados en el sector de El Cimarrón.

La captura de Castro fue ejecutada el pasado 15 de mayo en la residencial Nauvoo, en Comayagüela, durante una operación desarrollada por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

Posteriormente, el imputado fue presentado ante los tribunales donde fue presentado a la audiencia de imputado, donde el juez dictó detención judicial.

De acuerdo con la información oficial, el sospechoso se sometió a audiencia inicial donde el juez resolvió dictarle auto de formal procesamiento con prisión preventiva mientras avanzan las investigaciones relacionadas con el caso.

Las autoridades continúan desarrollando diligencias investigativas para esclarecer completamente los hechos y determinar la posible participación de otras personas vinculadas al crimen registrado en El Cimarrón.

Datos preliminares dados a conocer por la Policía, las tres personas que fueron asesinadas en esa zona de la capital pertenecen a la Pandilla 18 y miembros de la misma estructura criminal ejecutaron a las víctimas por problemas a lo interno de la pandilla. IR