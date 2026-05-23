Prisión preventiva para cinco presuntos miembros del Cártel del Diablo por secuestro y muerte de empresario

Yoro- Un juzgado con competencia nacional dictó auto de formal procesamiento con prisión preventiva contra cinco hombres vinculados al secuestro agravado del empresario Teodoro Felipe Dubón Flores, ocurrido en febrero de este año.
El portavoz del Poder Judicial en San Pedro Sula, Ruy Gabriel Barahona, informó que los imputados formarían parte de una estructura criminal que operaba en la zona sur del departamento de Yoro, presuntamente miembros del Cartel del Diablo..
Los procesados permanecerán recluidos en el Centro Penitenciario de Támara, en el departamento de Francisco Morazán.
Barahona detalló que la audiencia preliminar fue programada para el próximo 18 de agosto a las 9:30 de la mañana.
El vocero judicial explicó que el delito de secuestro agravado es considerado de alta gravedad y puede conllevar penas superiores a los 30 años de prisión e incluso cadena perpetua, dependiendo del desarrollo del proceso judicial.
Los acusados fueron identificados como Elving Noel Palma Hernández, Edwin Geraldo Palma Vanegas, Wilmer Hernández Caballero, Carlos Daniel Palma Murillo y Pizarro Alexander Rodríguez Hernández.
Barahona indicó que el caso continúa bajo reserva debido a la naturaleza de las investigaciones. AD