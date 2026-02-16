Prisión preventiva contra subinspector de Policía acusado de homicidio

Tegucigalpa – Autoridades del departamento de Comayagua dictaron auto de formal procesamiento con prisión preventiva en contra del subinspector de Policía, Fredys Alexander Estrada Granados, por suponerlo responsable de homicidio en perjuicio de Naún Humberto Teruel Reyes, a quien le habría disparado luego que este se negara a ser requerido por agentes policiales.

El hecho se registró la noche del sábado 07 de febrero de 2026, en la colonia Julián Suazo de la ciudad de La Paz, donde agentes de la Policía Nacional Preventiva, realizaban patrullaje, cuando requirieron al señor Teruel Reyes, el cual no atendió el requerimiento policial y trató de huir del sitio, momento en el que el subinspector Estrada Granados, disparó en contra del ciudadano, causándole una herida en el tórax.

En ese momento los agentes trasladaron al herido al hospital Roberto Suazo Córdova de la localidad, pero minutos más tarde se reportó su fallecimiento, iniciándose el proceso de investigación correspondiente.

Luego de la audiencia inicial, el Juzgado de Letras impuso la medida cautelar de prisión preventiva en un centro penal en contra del subinspector, por lo que continúa el proceso penal correspondiente. (RO)