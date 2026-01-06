Prisión preventiva contra 13 personas ligadas a casos de criminalidad organizada en SPS

San Pedro Sula, Cortés – La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) de la Regional del Norte en San Pedro Sula, logró en audiencia inicial desarrollada ante los tribunales de justicia la prisión preventiva contra 13 personas ligadas a la criminalidad organizada.

La prisión preventiva fue dictada contra Jesús Bartolo Mejía Larios, Luvia Aracely Vásquez Martínez, Osmán Mauricio Portillo Sarmiento y Oscar Ramón Mata, por sospechas del delito de tráfico ilícito de droga agravado y a quienes se les encontró transportando 178 paquetes de marihuana. Las cuatro personas fueron detenidas durante una operación dirigida por la FESCCO en conjunto con la Dirección Nacional Policial Antidroga (DNPA), en la comunidad de Pito Solo, Santa Bárbara.

A Jefry Eduardo Perdomo García y Michael David Alvarado Cerrato también se le impuso la prisión preventiva por tráfico ilícito de droga en concurso ideal, porte ilegal de arma de fuego de uso permitido, porte ilegal de arma de fuego de uso prohibido, porte ilegal de munición de uso prohibido y asociación para delinquir.

También se le impuso a Kevin Alexander Padilla Bollat, por porte ilegal de arma de fuego de uso prohibido, porte ilegal de arma de fuego de uso permitido y porte de explosivo con prisión preventiva; mientras que, a Genzye Nohemí Mejía Laínez se le impuso prisión por extorsión.

Los agentes de tribunales también dieron a conocer que, a Joseph Fernando Romero Morataya y Cristhian David Portillo Cáceres se les dictó la prisión preventiva por tráfico ilícito de droga, porte de munición de uso prohibido y asociación para delinquir con prisión preventiva.

A Edin Antonio Gonzales Ayala y Jacob Daniel Ferrera Moreno, por asociación para delinquir y tráfico ilícito de droga; y a Edgardo Josué Recinos Portillo por tráfico ilícito de droga, porte ilegal de arma de fuego de uso prohibido y porte ilegal de municiones de uso prohibido. JS