Prisión preventiva a socia del excoordinador de la Tasa de Seguridad por caso de licencias de conducir

Tegucigalpa – El Ministerio Público comunicó este domingo que obtuvo en audiencia inicial la medida de prisión preventiva contra la socia del excoordinador de la Tasa de Seguridad, Juan Ramón Molina.

La imputada responde al nombre de Liana María Mayorga Castillo acusada de la comisión de los delitos de fraude y lavado

Según el requerimiento fiscal, la Secretaría de Seguridad se adjudicó de manera irregular en diciembre de 2021 la compra de 480 mil tarjetas de licencias de conducir a la empresa Plasticards S.A., que fue constituida dos meses antes de ser beneficiada con el contrato.

De acuerdo a los registros oficiales, se reportó el ingreso de 480 mil tarjetas, pero solo llegaron al país 258 mil.

El 22 de enero de 2022, la Secretaría de Seguridad pagó 18.5 millones de lempiras a esta empresa, tres días después, la imputada transfirió 17 millones a la empresa Inversiones MyM, cuyo propietario es Juan Ramón Molina, según el Ministerio Público. AG