Prisión preventiva a policía por crimen de joven en La Ceiba

Tegucigalpa – Un juez de letras en audiencia inicial dictó la medida de prisión preventiva a un policía por el crimen de un joven en la ciudad de La Ceiba, Atlántida.

El imputado responde al nombre de Cristian Fabricio Blandín Arriaza, un Clase I de la Policía Nacional, quien es acusado del delito de asesinato.

El policía fue remitido al centro penal de Choluteca, donde permanecerá recluido mientras continúa el proceso judicial en su contra.

Según las diligencias investigativas, el 8 de abril se encontró el cadáver del joven Ángelo Uriel García Murillo en un solar baldío de la colonia Trejo en La Ceiba.

La víctima se dedicaba a la reparación de teléfonos celulares que fue privado de su vida por cinco policías. AG