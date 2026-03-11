Prisión preventiva a nueve miembros de la banda “Los Chirizos” por extorsión

Tegucigalpa – Un juez de letras en audiencia inicial dictó la medida de prisión preventiva a nueve miembros de la banda criminal “Los Chirizos” por delitos de extorsión continuada.

Los imputados responden a los nombres de Nelly Lizeth Zepeda Sánchez, Evelin Yacqueline Berríos Reyes, Maryori Missel Zepeda Perdomo, Telma Johana Huete Urbina, Alexandra Paola Sierra Ordoñez, Estephany Nohely Zamora Leonardo, Fabiola Maricela Flores Girón, Génesis Yeraldine Osorto Buezo y Nelson Yovany Ávila Martínez.

Estas nueve personas fueron capturadas el 5 de marzo tras allanamientos en varias zonas del Distrito Central, San Pedro Sula y El Progreso.

El caso surgió desde la denuncia interpuesta por un afectado en la que afirmó que desde septiembre de 2024 comenzó la extorsión en su contra, cuando integrantes de “Los Chirizos” llegaron hasta su centro de trabajo y dejaron un aparato celular.

La víctima recibió llamadas en las que le manifestaban que, de no aceptar las peticiones, atentarían en contra de su vida o la de sus familiares.

Las amenazas ocurrieron desde septiembre de 2024 a mayo de 2025, el imputado realizó varias transferencias de dinero mediante billeteras electrónicas, pagando un total de más de 104 mil 256 lempiras.

En total, fueron más de 30 transferencias que realizó el afectado, dinero que iba dirigido a cuentas bancarias registradas a nombre de los investigados, que presuntamente forman parte de la organización delictiva, además del uso de monederos electrónicos. AG