Prisión preventiva a hermanos sospechosos del crimen de defensores del medioambiente en Zambrano

Tegucigalpa – El Ministerio Público informó este viernes que obtuvo en audiencia inicial la medida de prisión preventiva contra dos hermanos sospechosos del crimen de defensores del medioambiente en el sector de Zambrano.

Los imputados responden a los nombres de Juan Joel y Noé Rivas Durón, acusados del delito de asesinato de los ambientalistas Juan Bautista Silva Ventura y su hijo Juan Antonio Silva Hernández.

Según las investigaciones, el 26 de febrero del 2025, el defensor ambiental Juan Bautista junto a su hijo se desplazó a bordo de una motocicleta hacia el Cerro de la Cruz en el municipio de la Villa de San Antonio en el departamento de Comayagua, donde se sitúa la represa El Coyolar.

Padre e hijo inspeccionaron y tomaron fotografías de la zona protegida ya que se estaba talando y deforestando el bosque.

Pero cuando los ambientalistas llegaron al lugar, fueron sorprendidos por un grupo de personas dedicadas al corte de madera, entre ellos, los acusados y tres personas por identificar, quienes les dispararon con armas de fuego, y posteriormente los decapitaron con armas corto punzantes. AG