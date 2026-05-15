Prisión preventiva a hermano del líder del Cartel del Diablo

Tegucigalpa – Un juez de letras en audiencia inicial dictó la medida de prisión preventiva al hermano de Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, quien es considerado líder de la estructura criminal “Cártel del Diablo”.

– Un total de 12 miembros del Cartel del Diablo han sido detenidos a la fecha.

El imputado responde al nombre José Luis Ferrera Rodas, acusado de la comisión de delitos de asociación para delinquir, tenencia y porte ilegal de arma comercial y prohibida, tenencia ilegal de munición y tráfico de drogas.

El “Cártel del Diablo” es una estructura criminal compuesta por ocho personas que opera en los municipios de Marale, San José del Potrero, Santa Bárbara, Victoria, Yorito y Sulaco.

Asimismo, este viernes se detuvo a la hermana menor del líder del Cartel del Diablo de nombre María Ramona Ferrera Rodas, alias “La Diabla”. AG