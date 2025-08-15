Prisión preventiva a expolicía por tráfico de personas hacia EEUU

Tegucigalpa – El Ministerio Público comunicó este viernes que obtuvo la medida de prisión preventiva en audiencia inicial contra un expolicía acusado del delito de tráfico de personas.

El imputado responde al nombre de Efrén Addison Velázquez Hernández.

Según las investigaciones del Ministerio Público, el exfuncionario policial forma parte de un grupo criminal que fue desarticulado por el Ministerio Público en junio de 2023 en la Operación “Carisica” en el municipio de Taulabé.

Velásquez Hernández fue capturado el 8 de agosto en Taulabé durante la Operación Carisica tras que fuera descubierto in fraganti trasladando personas de manera ilegal hacia Estados Unidos.

El expolicía fue detenido junto a otras cuatro personas tras varios allanamientos y decomiso de evidencias. AG