Prisión preventiva a “El Burro” por asaltar a un motociclista de delivery

San Pedro Sula – El Juzgado de Letras de lo Penal de San Pedro Sula en audiencia inicial dictó la medida de prisión preventiva a un sujeto implicado por asaltar a un empleado de delivery en la zona norte de Honduras.

El imputado responde al nombre de a Juan Carlos Urbina Rosales, conocido con el alias “El Burro”, acusado de los delitos de robo con violencia e intimidación agravada y tentativa de homicidio acabada.

La Fiscalía presentó en la audiencia inicial las pruebas documentales, periciales, testificales y el video que ratifica el hecho.

Asimismo, el ente acusador del Estado incluyó en las pruebas los dictámenes forenses en la asistencia hospitalaria y del centro de salud municipal.

“El Burro” será remitido al centro penitenciario de El Progreso.

La audiencia preliminar fue programada para el viernes 20 de marzo de 2026 a partir de las 9:00 de la mañana. AG