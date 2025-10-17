Prisión preventiva a dos integrantes de banda “Los Veliz”, entre ellos ex policía, acusados por tráfico de drogas

Tegucigalpa – Dictan auto de formal procesamiento y prisión preventiva en la causa penal que involucra a dos miembros de la banda delictiva denominada “Los Veliz”, que opera desde el departamento de Olancho.

Se trata de Osmin Renán Padilla Juárez y del policía José Nectalí Torres Castro (asignado a la posta de Monte Redondo, Talanga, Francisco Morazán), por suponerlos responsables del delitos de tráfico de drogas agravado y en el caso del ex funcionario policial se le agregó la asociación para delinquir; mientras tanto se señaló la audiencia preliminar para el 11 de noviembre a las 10:00 de la mañana.

Ambos fueron capturados mediante ocho allanamientos de morada ejecutados el pasado 9 de octubre por la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), con apoyo de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), en los municipios de San Esteban, Gualaco y Salamá, departamento de Olancho, dónde opera esta estructura criminal dedicada al cultivo y tráfico de marihuana.

El expediente surge a raíz de una denuncia que recibieron detectives de la DLCN sobre la existencia de una organización criminal desprendida de Los Cachiros y que tenían extensas plantaciones de marihuana en zonas montañosas de San Esteban y que incluso extienden sus actividades ilícitas hasta los departamentos de Colón, El Paraíso y Choluteca.

Con esa información se iniciaron diligencias en las que se logró en distintos operativos de noviembre de 2021 a febrero de 2023, el decomiso de más de 285 libras de marihuana y la captura de cuatro personas, quienes utilizaban vehículos y motocicletas para llevar la mercancía.

En los allanamientos se logró el decomiso de un envoltorio conteniendo hierba seca supuesta marihuana con un peso aproximado de cuatro libras, 10 cartuchos de calibre 9 milímetros sin percutir, dos chalecos antibalas y siete teléfonos celulares; durante la misma operación se logró ubicar y asegurar un cultivo de supuesta marihuana el que mide aproximadamente cuatro manzanas de extensión. (RO)