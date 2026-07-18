Prisión preventiva a docente y regidor de Danlí por presunto abuso sexual a una menor

Danlí – Un juez de Letras dictó en las últimas horas durante la audiencia inicial la medida de prisión preventiva a un docente y regidor municipal de Danlí por presuntamente abusar sexualmente de una menor de 13 años de edad.

El imputado responde al nombre de Henry Antonio Valladares Vallecillo, acusado de la comisión del delito de violación agravada.

Según las investigaciones, el regidor era docente en un centro educativo en Danlí y citó a la menor para una revisión de notas que le hacía falta.

Sin embargo, el docente se aprovechó del momento, le tapó la boca, la menor perdió el conocimiento y el docente abusó sexualmente de la alumna.

Cuando la víctima recuperó el conocimiento sintió afectaciones en su cuerpo, y recibió amenazas de parte del docente que si contaba algo sería dañada.

No obstante, la menor quedó embarazada producto de la violación tras ser evaluada medicamente en Medicina Forense. AG