Priorizar necesidades urgentes y después emprender proyectos futuros, promete nueva directora de El Tórax

Tegucigalpa – La doctora Nancy Roxana Ramírez, es la nueva directora del Instituto Nacional Cardiopulmonar (INC), conocido como Hospital El Tórax, y al tomar posesión de su cargo, dijo que asume un gran reto.

La galena reconoció la gran labor de su antecesora la doctora Nora Maradiaga, quien sacó a flote el hospital particularmente en tiempos difíciles como fue la pandemia por COVID-19.

En ese sentido, expresó que no ha llegado a criticar las administraciones pasadas, si no a trabajar y que dará prioridad a cosas básicas y urgentes como es el desabastecimiento de oxígeno, medicamentos y otros insumos médicos.

Dijo que de entrada no quiere llegar a proponer proyectos, porque primero debe hacer toda una evaluación y atender lo urgente y luego podrá plantear proyectos a futuro.

No desconoció que el hospital está en malas condiciones y con muchas falencias, pero manifestó que considera que no es por falta de presupuesto porque existen los fondos y la Secretaría de Salud ha apoyado y si no se ha ejecutado se debe a varios conflictos internos que se han dado, pero espera solventar.

Reitero que es una profesional que se considera valiente y por ello asume un reto que sabe no será fácil, pero su trabajo no se basará en críticas o lo que se dejó de hacer, sino que contará a partir del 19 de junio que fue cuando se hizo efectiva la notificación de su nombramiento. LB