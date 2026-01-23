Prioridad del PL fue garantizar la gobernabilidad y la estabilidad para no caer en una crisis política

Tegucigalpa – El diputado del Partido Liberal, Marlon Lara, afirmó que su institución política decidió prestar los votos a Tomás Zambrano con el objetivo de evitar que el país cayera en una crisis política mayor en el Congreso Nacional.

Según explicó, la determinación respondió a un análisis del contexto y no a un respaldo político permanente.

Lara sostuvo que la prioridad del PLH fue garantizar la gobernabilidad y la estabilidad institucional, ante el riesgo de un nuevo estancamiento legislativo.

En ese sentido, remarcó que la decisión buscó evitar confrontaciones que pudieran profundizar la polarización y afectar el funcionamiento del Poder Legislativo.

A su juicio, tras no conseguir la titularidad del Congreso Nacional los liberales no deberían de conformar la Junta Directiva, pero eso dependerá de cada legislador de este instituto político.

Sostuvo que ellos como el partido político con la segunda fuerza política en el Congreso Nacional buscarán las reformas necesarias y la aprobación de leyes que sean en beneficio de la población. IR