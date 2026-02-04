spot_img
Nacionales

Primera dama viaja a La Mosquitia para entregar textos educativos

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa – La primera dama de Honduras, Lissette del Cid de Asfura, viaja a Gracias a Dios para hacer entrega de textos educativos.

“Gracias a Dios es un departamento que he tenido mucha emoción de conocer y ahora con mucha más razón porque llevamos textos para los niños de primero a tercer ciclo”, manifestó.

Sostuvo que son libros de texto de español, matemáticas, ciencias sociales y cuadernos de trabajo.

“Es importante que los niños no solo trabajen con fotocopias ellos podrán ver las ilustraciones, figuras, fotografías a colores”, indicó.

Afirmó que ya fue a Comayagua a entregar los primeros libros a ese departamento.

Apuntó que después de Gracias a Dios ira a Intibucá a seguir con la entrega de los textos educativos. IR

spot_img
spot_img

Noticias recientes

spot_img
spot_imgspot_img

Suscríbase a nuestro boletín

Para estar actualizado con las últimas noticias, reportajes y coberturas especiales.

Contáctenos

Escríbanos: info@proceso.hn

Política de privacidad

© proceso.hn - 2024