Primera dama viaja a La Mosquitia para entregar textos educativos

Tegucigalpa – La primera dama de Honduras, Lissette del Cid de Asfura, viaja a Gracias a Dios para hacer entrega de textos educativos.
“Gracias a Dios es un departamento que he tenido mucha emoción de conocer y ahora con mucha más razón porque llevamos textos para los niños de primero a tercer ciclo”, manifestó.
Sostuvo que son libros de texto de español, matemáticas, ciencias sociales y cuadernos de trabajo.
“Es importante que los niños no solo trabajen con fotocopias ellos podrán ver las ilustraciones, figuras, fotografías a colores”, indicó.
Afirmó que ya fue a Comayagua a entregar los primeros libros a ese departamento.
Apuntó que después de Gracias a Dios ira a Intibucá a seguir con la entrega de los textos educativos. IR