Primera dama de Honduras y actor Eduardo Verástegui acuerdan unir esfuerzos contra la trata

Tegucigalpa – La Primera Dama de Honduras, Lissette del Cid de Asfura, se reunió con el actor mexicano Eduardo Verástegui con quien acordó unir esfuerzos en la lucha contra la trata y explotación infantil.

“Proteger a nuestros niños debe unir a todas las naciones”, dijo la esposa del presidente hondureño.

De su parte, el actor mexicano agradeció su compromiso y sensibilidad ante una de las mayores tragedias de nuestro tiempo.

“Cuando las naciones trabajan unidas con valentía, fe y voluntad política, el mal retrocede y la esperanza crece”, acotó Verástegui.

Que nunca nos acostumbremos al dolor de un niño explotado, externó.

Que nunca nos falte el valor para defenderlos, agregó.

“Seguiremos construyendo alianzas internacionales para defender la dignidad humana, proteger a los niños y enfrentar con firmeza a las redes criminales que destruyen vidas”, acotó.

Solo unidos podremos vencer esta oscuridad, afirmó.

No hay causa más urgente ni más humana que salvar a los niños, finalizó. (RO)