Primer requerimiento para general Roosevelt por ataques a la prensa

Tegucigalpa – En un hecho sin precedentes recientes, el Ministerio Público presentó el primer requerimiento fiscal contra el exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Roosevelt Hernández, por presuntos ataques directos contra la prensa, abriendo un capítulo judicial que pone bajo escrutinio el papel de altos mandos militares frente a la libertad de expresión en Honduras.

– Se prevén más requerimientos para el exjerarca militar por su papel al frente de las FFAA que puso en peligro la democracia en Honduras. Además, por otras de sus actuaciones que derivaron en la salida arbitraria de oficiales del cuerpo armado.

La acción penal no ocurre en un simple vacío, llega tras una sostenida presión de organizaciones defensoras de derechos humanos que han denunciado una escalada de estigmatización, hostigamiento y discursos desde estructuras de poder contra periodistas críticos. Durante meses, estos sectores alertaron sobre un clima de intimidación que, lejos de ser aislado, evidenciaría patrones preocupantes de intolerancia hacia la labor informativa.

Según la acusación del ente fiscal, el caso se desprende de publicaciones atribuidas a medios digitales de las Fuerzas Armadas en las que se señalaba y exponía a connotados periodistas, lo que derivó en denuncias formales por considerar que se cruzaron límites legales al incitar a la discriminación y al desprestigio público. Para la Fiscalía hondureña, estos hechos no solo vulneran derechos individuales, sino que representan una amenaza directa al ejercicio libre del periodismo.

La retórica del entonces jefe de las FFAA se dirigió de manera frontal contra comunicadores específicos y las cadenas informativas influyentes del país. En el caso de los periodistas querelló a Dagoberto Rodríguez, Rodrigo Wong Arévalo, Juan Carlos Sierra, José Adán López y Arístides Aceituno (QEPD). Mientras entre los medios de comunicación figuraron: El Heraldo, La Prensa, La Tribuna, Hondudiario, Criterio HN, Proceso Digital, Radio América, Radio Cadena Voces, HCH, Abriendo Brecha, CHTV, Q’Hubo TV y Noticias 24/7.

Las desacreditaciones se acompañaron con mantas colocadas en diferentes partes de la capital hondureña con mensajes difamatorios a los periodistas y medios ya descritos, lo que los colocó en una situación de vulnerabilidad ante sectores radicales de la sociedad.

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El requerimiento fiscal emitido este en las últimas horas coloca ahora al sistema de justicia ante una prueba de credibilidad: determinar si existe voluntad real de sancionar a figuras de alto perfil cuando se les vincula con agresiones a la prensa. En un país marcado por antecedentes de impunidad en casos contra periodistas, el desenlace de este proceso será determinante para medir si las instituciones están dispuestas a romper con esa inercia o en su defecto a seguirla perpetuando.

El general Hernández está citado para el viernes 7 de agosto a las 10.30 de la mañana a la audiencia de imputados en el requerimiento por la presunta comisión de los delitos de incitación a la discriminación y limitación o impedimento de determinados derechos fundamentales, dirigidos específicamente contra miembros del gremio periodístico.

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No tengo problema si tengo que pagar algo: Roosevelt

El general Roosevelt Hernández, al conocer la acusación, reaccionó que lleva una “vida normal, tranquila” y que se presentará al MP para responder a los señalamientos.

Reconoció que “de todos es conocido que el problema es de libertad de expresión”, aunque negó ataques cuando fungió como número uno del cuerpo armado y se jactó que “se cumplió la misión que nos encomendaron”.

Dijo tener los razonamientos y elementos para hacerle frente a la acusación presentada por el MP.

“Todo esto viene por el calificativo metafórico que nosotros hicimos a este señor Rodrigo Wong Arévalo, que le dijimos que era un sicario de la verdad porque días anteriores él expresó sin ninguna prueba irresponsablemente que las Fuerzas Armadas sacado del renglón 100 –de sueldos y salarios– una cantidad de dinero para dárselo a la excandidata que era ministra de Defensa en ese tiempo (Rixi Moncada) y que se había depositado en una empresa Koriun”, detalló.

El exjefe de las FFAA, Roosevelt Hernández.

El general en condición de retiro, adicionó que en respuesta a los señalamientos de Wong Arévalo tuvo que decirle que “era una falsedad porque falseaban la verdad”.

“No tengo ningún problema porque la conciencia la tenemos tranquila, y si el Ministerio Público está apegado a la justicia no tenemos ningún problema con eso”, declaró.

Hernández aseguró que enfrentará la justicia y que no se esconderá. “Si tengo que pagar algo, y si hay responsabilidad en algo por ‘x’ o ‘y’ motivo no tengo ningún problema porque he estado decidido por lo que he creído, hasta dar mi vida, no digamos la libertad”, exclamó.

Puntualizó que actuó con base a lo que conoce y entiende de la Constitución de la República.

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El director de Canal 10, Rodrigo Wong Arévalo.

Abundante pruebas lo inculpan: Wong Arévalo

El periodista Rodrigo Wong Arévalo se declaró “satisfecho” por saber que las instituciones hondureñas están funcionando bajo un nivel de independencia como lo demanda la ley, al tiempo que mencionó existen abundantes pruebas que inculpan al general Hernández.

Recordó que en el ámbito de la opinión pública “los periodistas sostenemos esa gran plataforma que es la democracia” con todo el trabajo que realizan los medios de comunicación para que se respeten las leyes y las instituciones.

Wong Arévalo citó que en el pasado cuatrienio “las instituciones estuvieron cooptadas por un sistema de régimen autoritario. Veo con satisfacción que hoy el Ministerio Público está asumiendo su función como debe hacerlo para garantizar el cumplimiento de la ley”.

Pronunció: “Señor Roosevelt Hernández cometió una serie de desplantes durante estuvo los últimos dos años como jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y las tropelías llegaron al nivel de boicotear las elecciones primarias el 9 de marzo de 2025 y además el querer evitar la declaratoria de las elecciones, con lo cual de haberse consumado no estaríamos aquí hablando”.

El propietario de Canal 10 recordó que el general Hernández al mando de las FFAA aprovechó un incidente con El Salvador en el Golfo de Fonseca para generar un conflicto mayor, pese a que el vecino país se disculpó por la vía diplomática, y con ello pretender interrumpir el libre desarrollo de las elecciones de noviembre de 2025.

Remarcó que en el requerimiento presentado por el MP el señalado es Roosevelt Hernández porque de él dependía lo que hacían los órganos de vocería del instituto castrense. “No puede estar ahora zafándose con una desfachatez increíble, echándole la culpa a personas que manejaban los programas de televisión o a los subalternos que estaban al frente del canal de las Fuerzas Armadas porque todo lo que se dice en ese canal tiene que llevar la aprobación del alto mando castrense que en ese momento se encarnaban en Roosevelt Hernández”.

Demandó que transcurra el proceso legal con toda normalidad porque hasta ahora lo que existe es un requerimiento fiscal contra un exjerarca militar que faltó a las responsabilidades de su investidura, sin embargo falta ver lo que viene en el camino “porque hay abundantes pruebas que inculpan al señor Roosevelt Hernández que no solo la vimos los agraviados del sector de la prensa, hay otra serie de circunstancias que ya están en poder del Ministerio Público que fueron ofrecidas por las consejeras del Consejo Electoral –Cossette López y Ana Paola Hall– y una serie de elementos vinculantes que vieron como el exjefe de las FFAA trató de interferir desde el 9 de marzo para que no hubieran elecciones y posteriormente la declaratoria de los comicios”.

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El periodista y expresidente del CPH, Dagoberto Rodríguez.

Es un triunfo a la libertad de expresión: Rodríguez

El expresidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), Dagoberto Rodríguez, consideró el requerimiento fiscal contra el general en condición de retiro, Roosevelt Hernández, como un triunfo a la libertad de expresión y una respuesta a la solicitud de justicia.

“Era lo que esperábamos porque no estamos exigiendo venganza, estamos exigiendo justicia”, dijo Rodríguez.

Indicó que este caso tiene un nivel, importancia y trascendencia que va más allá de las personas que fueron estigmatizadas y perseguidas por el gobierno anterior de Xiomara Castro.

Reseñó que su nombre y el de otros periodistas fueron divulgados en el periódico digital de la FFAA y en mantas en toda la ciudad por orden de Roosevelt Hernández para estigmatizarlos.

“Creo que esto es un triunfo de la libertad de expresión, libertad de prensa y para todos los periodistas que hemos enfrentado querellas de las autoridades”, celebró.

El periodista subrayó que este caso sentará un precedente en materia de protección a la libertad de prensa porque cualquier funcionario que pretende agredir, asesinar, estigmatizar y amenazar a periodistas lo pensará dos vences porque rendirá cuenta ante la justicia.

También descartó los alegatos del exjefe castrense que nunca amenazó a periodistas, aseverando que hay declaraciones públicas en la que liga a periodistas con el crimen organizado.

El expresidente del CPH justificó que la denuncia interpuesta ante el Ministerio Público fue para protegerse por un posible atentado contra su vida.

No descartó que la acusación se amplíe a demás miembros del Estado Mayor Conjunto de su época.

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El defensor de DDHH, Jorge Jiménez.

Joprodeh respalda acusación y pide extenderla

De su lado, el representante de la Asociación de Jóvenes Promotores y Defensores de Derechos Humanos (Joprodeh), Jorge Jiménez, reaccionó a las acciones del MP señalando que la acción confirma las denuncias previas realizadas por organizaciones defensoras de derechos humanos.

Jiménez manifestó que tanto Joprodeh como otras organizaciones –Asopodehu– ya tenían conocimiento de la existencia del requerimiento fiscal, el cual aseguró solo estaba pendiente de formalizarse. “Hoy se comprueba y reafirma que la información que manejábamos era verídica. Era cuestión de tiempo para que el Ministerio Público actuara”, declaró.

El defensor de derechos humanos expresó su satisfacción por la actuación de la Fiscalía Especial para la Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas y Comunicadores Sociales, y confió en que el proceso judicial se desarrolle de manera pública y con participación de las víctimas.

Asimismo, hizo un llamado directo al general Hernández para que “deje la prepotencia” y cese las amenazas contra periodistas. Jiménez denunció que, incluso minutos después de la acusación, el exjerarca militar continuó con conductas intimidatorias contra el comunicador Rodrigo Wong Arévalo.

“Debe someterse a un proceso judicial como corresponde. La justicia tarde o temprano llega para quienes violentan la libertad de expresión y la democracia”, subrayó.

El representante de Joprodeh consideró que este requerimiento fiscal debería ser solo el inicio de otras acciones legales, al sostener que existen más hechos que deben ser investigados, incluyendo posibles delitos contra el orden democrático.

En relación con las declaraciones del propio Hernández, quien habría intentado individualizar responsabilidades en un caso específico, Jiménez señaló que las acciones denunciadas no fueron aisladas, sino parte de una conducta sistemática contra varios periodistas que figuran en el requerimiento.

“El hecho criminal no fue contra una sola persona. Hay múltiples periodistas afectados, y lo que hemos visto es una conducta reiterada. Incluso sus propias declaraciones recientes pueden convertirse en pruebas dentro del proceso”, indicó.

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Jiménez también confirmó que acompañarán a las víctimas durante todo el proceso judicial y que se trasladarían al juzgado correspondiente para verificar la formalización del requerimiento fiscal ante la presunta comisión de los delitos de incitación a la discriminación y limitación o impedimento de determinados derechos fundamentales, dirigidos específicamente contra miembros del gremio periodístico.

Y así fluyeron las reacciones que no se hicieron esperar, mientras organizaciones de derechos humanos y gremios periodísticos exigieron que el proceso avance sin interferencias y se sancione cualquier conducta que atentó contra la libertad de prensa. De su lado, sectores afines al exjerarca han cuestionado el alcance del requerimiento, calificándolo de estar politizado.

En medio de estas posturas encontradas, el caso se instala como un pulso entre la exigencia de rendición de cuentas y las resistencias del poder, cuyo desenlace marcará el tono de la protección o vulnerabilidad del ejercicio periodístico en este país centroamericano. PD

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