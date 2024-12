Primer ministro sirio dispuesto a colaborar con los insurgentes que han controlado Damasco

Damasco – El primer ministro sirio, Mohamed Ghazi al Jalali, aseguró este domingo que tiende su mano a «todo sirio que se interesa por este país para preservar sus instituciones», en un vídeo publicado después de que los insurgentes islamistas tomaran el control de la capital, Damasco.

«Estoy en mi casa, no la he abandonado porque pertenezco a este país y no conozco ningún otro país. Es mi patria. En estas horas en las que la gente siente preocupación y temor (…) Yo, por las instituciones del Estado, que no son mi propiedad ni de cualquier otra persona, sino que son de cada ciudadano sirio. Extendemos nuestra mano a todo sirio que se interesa por este país para preservar sus instituciones», dijo.

«Este asunto lo abordará cualquier liderazgo que elija el pueblo sirio, y estamos dispuestos a cooperar con ella para ofrecer todo tipo de facilidades y para entregar (transferir) los expedientes gubernamentales sin problemas y de forma sistemática para preservar las instituciones del Estado», afirmó en un vídeo grabado en vertical y de más de tres minutos.

Al Jalili aseveró que «siempre» ha estado trabajando «día y noche en el sector privado y público y en el gobierno buscando los intereses de esta patria».

«Vemos a Siria para todos los sirios. Este país puede ser un Estado normal que tiene relaciones con sus vecinos sin entrar en alianza o bloque regionales», apuntó.

Por ello, dijo extender «la mano hasta a los opositores que extendieron también su mano y afirmaron que no perjudicarán a cualquier persona que pertenece a esta patria».

Al Jalali se refiere al anuncio de los insurgentes, que han tomado esta madrugada la capital, Damasco, y la han declarado «libre» del presidente sirio, Bashar al Asad.

«A todas las fuerzas militares de la ciudad de Damasco se les prohíbe terminantemente acercarse a las instituciones públicas, que permanecerán bajo la supervisión del ex primer ministro hasta que sean entregadas oficialmente, y también se les prohíbe disparar balas al aire», aseguró el comandante Ahmed al Sharaa, del Mando de Operaciones Militares, en un comunicado acompañado de la imagen del líder islamista, Abu Mohamed al Jolani.

Al Jolani lidera la coalición insurgente encabezada por el Organismo de Liberación del Levante (Hayat Tahrir al Sham, o HTS), que se escindió en 2016 del Frente al Nusra, la filial siria de Al Qaeda, que inició la ofensiva contra Al Asad el pasado 27 de noviembre. JS