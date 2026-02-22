Primer incidente de seguridad en el entorno de Trump desde su vuelta a la Casa Blanca

Redacción Internacional – La incursión en la madrugada de este domingo de un joven armado en la residencia de Donald Trump en Mar-a-Lago (Florida) es el primer incidente relacionado con la seguridad del presidente estadounidense desde su vuelta a la Casa Blanca en enero de 2025.

En esta ocasión, aunque el líder republicano no se encontraba en Florida este fin de semana, el hombre, de unos 20 años y que acabó siendo abatido por las fuerzas del orden, accedió al perímetro de seguridad de esa residencia portando, según las autoridades locales de Palm Beach, una escopeta y un bidón de gasolina.

Este es el primer incidente de seguridad relacionado con una posible amenaza contra Trump en su segundo mandato presidencial, ya que los dos anteriores se produjeron en julio y septiembre de 2024 en el marco de la campaña que le llevó de nuevo a la Casa Blanca.

El 13 de julio de 2024, durante un mitin en Butler (Pensilvania), un tirador identificado como Thomas Matthew Crooks disparó desde un tejado contra el entonces candidato presidencial republicano y la bala le rozó la oreja derecha. Un asistente al acto electoral resultó muerto.

Dos meses después, el 15 de septiembre, se detectó la presencia de un hombre con un rifle de largo alcance apuntando hacia el campo de golf de Palm Beach (Florida) en el que jugaba Trump. El tirador, Ryan Wesley Routh, que no llegó a disparar, fue detenido y ha sido condenado a cadena perpetua por intento de asesinato. JS