Primer frente frío será anticipado según Cenaos y se incrementa riesgo por lluvias

Tegucigalpa- El Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) confirmó que el primer frente frío de la temporada ingresará a Honduras a finales de octubre, es decir, un mes antes de lo habitual.

Este fenómeno podría coincidir con la formación de un sistema ciclónico en el Caribe, lo que aumentaría significativamente el riesgo de lluvias intensas, inundaciones y deslizamientos en distintas zonas del país.

De acuerdo con Cenaos, las precipitaciones podrían ser más persistentes en las regiones norte, occidente y centro, afectando tanto áreas rurales como urbanas.

Los técnicos advierten que el fenómeno podría dejar acumulados de lluvia que saturen los suelos y eleven los niveles de los ríos, especialmente en los departamentos de Atlántida, Cortés, Yoro, Santa Bárbara y Olancho.LB