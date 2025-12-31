Primer acto del CN debe ser juicio político para los que torpedearon elecciones, según analista

Tegucigalpa – El analista Julio Larios afirmó este 31.12.2025. que el primer acto del Congreso electo para el periodo 2026-2030 debería ser aplicar el juicio político para los actores que obstaculizaron las elecciones generales de 2025.

De acuerdo a Larios, estas figuras políticas son: el presidente del Congreso, Luis Redondo; el consejero del CNE, Marlon Ochoa; el Fiscal General, Johel Zelaya; el exjefe de las FFAA, Roosevelt Hernández; y el magistrado del TJE, Mario Morazán. Todos ellos boicotearon el proceso electoral desde sus instituciones.

“Pedimos deducción de responsabilidades porque la corrupción tiene que terminar, pero no es enfocándose en las ambiciones personales que vamos a resolver los problemas del país”, externó.

Explicó que para empujar los procesos de juicios políticos se necesitan 90 votos. “La primera acción que debe tomar el Congreso, así como lo hizo Libre al recetarse una amnistía, y tomando en cuenta que 81 % de la población rechazó al Partido Libre y les dio al bipartidismo la mayoría calificada para que deduzcan responsabilidades de estas personas como primer acto”, analizó.

Cuestionó que el expresidenciable liberal, Salvador Nasralla haya caído ingenuamente en la narrativa de querer anular las elecciones. “Acaso no entendía lo que significaba anular las elecciones, eso era darle seis meses más al partido Libre en el gobierno, y él tristemente aceptó cómplicementetomar ese papel de exigir la nulidad de los comicios”, indicó.

Larios lamentó que varios diputados liberales electos anden con la cantaleta de querer ocupar la presidencia del Congreso Nacional. JS