Prevén estabilidad en precios de combustibles mientras petróleo no supere los 100 dólares

Tegucigalpa – Miembros de la Asociación Hondureña de Distribuidores de Productos del Petróleo (Ahdippe), anticipan que los precios de los combustibles en Honduras podrían mantenerse estables mientras el barril de petróleo continúe cerca de los 100 dólares en el mercado internacional.

El expresidente y directivo de la asociación, Juan Carlos Segovia, explicó que el crudo es la principal referencia para los refinados como gasolina y diésel.

Por ello, mientras no exista una variación significativa en el precio internacional, tampoco se esperan fuertes incrementos o rebajas en el país.

“Lo que vamos a encontrar es una estabilización”, indicó.

En cuanto al consumo nacional, Segovia afirmó que pese a los altos precios, la demanda de combustibles no ha disminuido y, por el contrario, incluso muestra un leve crecimiento respecto al año anterior debido al aumento del parque vehicular.

El experto también detalló que los patrones de consumo en los combustibles han cambiado significativamente en los últimos meses.

Según explicó, ahora se da una mayor utilización de la gasolina regular, cuya demanda ahora se acerca a la de la gasolina superior.

“Antes era un 60-70% de súper contra el resto de regular, ahora anda más o menos un 50-50%» anotó Segovia.

A partir de este lunes, la gasolina súper se cotizará a 144.94 lempiras el galón, la regular a 132.73, el diésel 138.53, el queroseno 130.60, GLP vehicular 51.33 y el LPG de 25 libras 245.61. AD