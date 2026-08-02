Nacionales

Prevalecerán las condiciones secas en varias regiones del país

Por: Proceso Digital
Fotografía del 23 de febrero de 2026 que muestra árboles de la especie Tabebuia Rosea, comúnmente conocidos como Guayacán Rosado, florecidos alrededor de una vía de San Pedro Sula (Honduras). Centroamérica despide el verano con un espectáculo natural a través del estallido de las flores amarillas de los guayacanes y rosas de los robles de sabana, unos árboles con gran impacto social en la región que florecen durante estos meses para dar paso a la época lluviosa, pero sin escapar de los estragos de la crisis climática. EFE/ José Valle

Tegucigalpa – Para este domingo prevalecerán las condiciones secas sobre la mayor parte del territorio hondureño, informó la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales.

En horas de la tarde, el transporte de humedad del mar Caribe generará lluvias y chubascos débiles dispersos sobre el nororiente y precipitaciones débiles muy aisladas en el noroccidente.

El oleaje en el litoral Caribe y el Golfo de Fonseca será de uno a tres pies.

La máxima temperatura en el departamento de Atlántida será de 31 grados Celsius, 40 en Choluteca, 31 en Colón, 33 en Comayagua, 30 en Copán, 34 en Cortés, 30 en El Paraíso, Francisco Morazán y Gracias a Dios.

Mientras que en Islas de la Bahía la temperatura será de 30 grados Celsius, 24 en Intibucá, 32 en La Paz, 30 en Lempira y Ocotepeque, 32 en Olancho, 40 en Valle, 32 en Yoro y 32 en Santa Bárbara. IR

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