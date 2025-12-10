Prevalecerán condiciones secas, pero se esperan lluvias aisladas en varias regiones del país

Tegucigalpa- Honduras amaneció este miércoles con un pronóstico dominado por condiciones secas en la mayor parte del territorio nacional.

No obstante, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), a través del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), informó que el viento del este y noreste continúa transportando humedad desde el mar Caribe, lo que generará lluvias débiles y aisladas en las regiones oriental, norte y en áreas del centro y occidente del país.

Según el informe meteorológico, la fase lunar se mantiene en luna llena, mientras que el oleaje en el litoral Caribe se presentará alrededor de tres pies, similar a las condiciones previstas para el Golfo de Fonseca, donde oscilará entre uno y tres pies.

Los horarios astronómicos para este día reportan la salida del sol a las 6:03 a.m. y su puesta a las 5:21 p.m.

Temperaturas por regiones

Francisco Morazán: máxima de 28°C, mínima de 18°C

Zona Insular: máxima de 30°C, mínima de 26°C

Zona Sur: máxima de 37°C, mínima de 23°C

Zona Central: máxima de 30°C, mínima de 18°C

Zona Norte: máxima de 29°C, mínima de 24°C

Zona Occidental: máxima de 30°C, mínima de 14°C

Zona Oriental: máxima de 30°C, mínima de 21°C

Las autoridades piden a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales de Copeco y tomar precauciones ante posibles lluvias aisladas, especialmente en zonas vulnerables.LB