Prevalecen temperaturas cálidas en el país

Tegucigalpa- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que para este lunes continúan predominando las condiciones secas y estables en la mayor parte del territorio nacional, con cielo poco nublado a despejado y temperaturas cálidas durante la tarde.
Según explicó José Pavón, el viento del este estará transportando humedad desde el mar Caribe hacia el país, lo que podría generar lluvias y chubascos débiles y muy aislados en las regiones del norte, noroccidente y nororiente.
En cuanto a las condiciones marítimas, Copeco indicó que el oleaje en el litoral Caribe y en el Golfo de Fonseca se mantendrá entre 1 y 3 pies.
La fase de la luna para este día es cuarto menguante.
La salida del sol se registró a las 6:16 de la mañana y la puesta será a las 5:50 de la tarde.
Temperaturas por departamento
Lempira: Máx. 30°C / Mín. 18°C
Ocotepeque: Máx. 30°C / Mín. 18°C
El Paraíso: Máx. 28°C / Mín. 16°C
Intibucá: Máx. 22°C / Mín. 12°C
Francisco Morazán: Máx. 28°C / Mín. 16°C
Comayagua: Máx. 32°C / Mín. 18°C
Copán: Máx. 28°C / Mín. 14°C
Cortés: Máx. 32°C / Mín. 20°C
Santa Bárbara: Máx. 30°C / Mín. 18°C
Yoro: Máx. 28°C / Mín. 18°C
Atlántida: Máx. 28°C / Mín. 20°CColón: Máx. 30°C / Mín. 20°C
Islas de la Bahía: Máx. 28°C / Mín. 25°C
La Paz: Máx. 30°C / Mín. 18°C
Choluteca: Máx. 38°C / Mín. 24°C
Valle: Máx. 38°C / Mín. 22°C
Gracias a Dios: Máx. 30°C / Mín. 24°C
Las autoridades recomiendan a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor radiación.LB