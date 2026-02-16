Prevalecen temperaturas cálidas en el país

Tegucigalpa- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que para este lunes continúan predominando las condiciones secas y estables en la mayor parte del territorio nacional, con cielo poco nublado a despejado y temperaturas cálidas durante la tarde.

Según explicó José Pavón, el viento del este estará transportando humedad desde el mar Caribe hacia el país, lo que podría generar lluvias y chubascos débiles y muy aislados en las regiones del norte, noroccidente y nororiente.

En cuanto a las condiciones marítimas, Copeco indicó que el oleaje en el litoral Caribe y en el Golfo de Fonseca se mantendrá entre 1 y 3 pies.

La fase de la luna para este día es cuarto menguante.

La salida del sol se registró a las 6:16 de la mañana y la puesta será a las 5:50 de la tarde.

Temperaturas por departamento

Lempira: Máx. 30°C / Mín. 18°C

Ocotepeque: Máx. 30°C / Mín. 18°C

El Paraíso: Máx. 28°C / Mín. 16°C

Intibucá: Máx. 22°C / Mín. 12°C

Francisco Morazán: Máx. 28°C / Mín. 16°C

Comayagua: Máx. 32°C / Mín. 18°C

Copán: Máx. 28°C / Mín. 14°C

Cortés: Máx. 32°C / Mín. 20°C

Santa Bárbara: Máx. 30°C / Mín. 18°C

Yoro: Máx. 28°C / Mín. 18°C

Atlántida: Máx. 28°C / Mín. 20°CColón: Máx. 30°C / Mín. 20°C

Islas de la Bahía: Máx. 28°C / Mín. 25°C

La Paz: Máx. 30°C / Mín. 18°C

Choluteca: Máx. 38°C / Mín. 24°C

Valle: Máx. 38°C / Mín. 22°C

Gracias a Dios: Máx. 30°C / Mín. 24°C

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor radiación.LB