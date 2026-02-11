Prevalecen condiciones secas en la mayor parte del país, con lluvias aisladas en el norte y nororiente

Tegucigalpa- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que para este día se mantienen condiciones secas y estables en la mayor parte del territorio nacional, aunque por la tarde se esperan lluvias y chubascos débiles muy aislados en las regiones del norte y nororiente.

Según el pronosticador José Pavón, el viento del este y noreste estará transportando humedad desde el mar Caribe, lo que favorecerá la formación de nubosidad y precipitaciones ligeras, especialmente en zonas cercanas al litoral Caribe.

En cuanto a las condiciones marítimas, el oleaje tanto en el litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca se mantendrá en alrededor de tres pies de altura, por lo que no se prevén riesgos significativos para la navegación menor.

Copeco detalló además que la fase lunar actual es de cuarto menguante. La salida del sol se registró a las 6:14 de la mañana y la puesta será a las 5:51 de la tarde.

Temperaturas por departamento

Las temperaturas previstas para este día son las siguientes:

Atlántida: máxima 28°C, mínima 20°C

Choluteca: máxima 38°C, mínima 24°C

Colón: máxima 28°C, mínima 20°C

Comayagua: máxima 30°C, mínima 18°C

Copán: máxima 26°C, mínima 18°C

Cortés: máxima 28°C, mínima 18°C

El Paraíso: máxima 26°C, mínima 17°C

Francisco Morazán: máxima 26°C, mínima 17°C

Gracias a Dios: máxima 28°C, mínima 25°C

Intibucá: máxima 22°C, mínima 12°C

Islas de la Bahía: máxima 28°C, mínima 24°C

La Paz: máxima 30°C, mínima 18°C

Lempira: máxima 26°C, mínima 17°C

Ocotepeque: máxima 26°C, mínima 17°C

Olancho: máxima 30°C, mínima 18°C

Santa Bárbara: máxima 28°C, mínima 18°C

Valle: máxima 38°C, mínima 24°C

Yoro: máxima 28°C, mínima 16°C

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse hidratada ante las altas temperaturas, especialmente en los departamentos del sur, y estar atentos a los boletines oficiales ante cualquier cambio en las condiciones del tiempo.LB