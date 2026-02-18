Prevalecen condiciones secas en gran parte del país con lluvias aisladas en el oriente

Tegucigalpa- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco) informó que durante las próximas horas se mantendrán condiciones mayormente secas y estables en la mayor parte del territorio nacional, con temperaturas frescas durante la madrugada y la noche, y un ambiente cálido por la tarde.

No obstante, el viento proveniente del este estará transportando humedad desde el mar Caribe, lo que favorecerá la presencia de lluvias y lloviznas débiles y aisladas en la región oriental del país.

Según el reporte meteorológico, la fase lunar actual es luna nueva, mientras que el oleaje tanto en el litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca se mantendrá entre 1 y 3 pies, condiciones consideradas normales para la navegación.

En cuanto a los horarios astronómicos, la salida del sol está prevista a las 6:11 de la mañana, y la puesta a las 5:55 de la tarde.

Las temperaturas en Tegucigalpa: máxima de 28 °C, mínima de 17 °C.

Temperaturas por regiones

Región Oriental: máxima de 32 °C, mínima de 19 °C.

Zona Insular: máxima de 29 °C, mínima de 22 °C.

Zona Sur: máxima de 38 °C, mínima de 26 °C.

Zona Central: máxima de 31 °C, mínima de 18 °C.

Zona Norte: máxima de 30 °C, mínima de 19 °C.

Zona Occidental: máxima de 31 °C, mínima de 12 °C.

Copeco recomendó a la población mantenerse hidratados y protegerse de los rayos solares.LB