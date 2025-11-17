spot_imgspot_img
Frase del día

«Pretender una fiesta democrática bajo un régimen que limita derechos fundamentales es como llamar libertad al silencio forzado»

Por: Proceso Digital

Gabriela Castellanos • directora del CNA

spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

Noticias recientes

spot_img
spot_imgspot_img

Suscríbase a nuestro boletín

Para estar actualizado con las últimas noticias, reportajes y coberturas especiales.

Contáctenos

Escríbanos: info@proceso.hn

Política de privacidad

© proceso.hn - 2024