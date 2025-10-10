Pretender suspender la impresión de papeletas por un “perdedor” es un atentado contra el proceso electoral: Redondo

Tegucigalpa – El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, manifestó este viernes que quien pretenda impedir la impresión de papeletas intenta atentar contra el proceso electoral.

Redondo participó este viernes en los actos de conmemoración del Día del Soldado hondureño para referirse a las resoluciones del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) de detener la impresión de papeletas de diputados en los departamentos de Olancho y Valle.

“Quien pretenda que se suspenda la impresión de papeletas por un candidato perdedor, y que el pueblo castigo por ser traidor, está intentando que se detenga el proceso electoral, lo cual es un atentado contra el proceso electoral”, declaró a periodistas.

Se preguntó si vale la pena detener el proceso electoral por una persona que perdió en las elecciones primarias del 9 de marzo.

Acusó al diputado Jorge Cálix de falsificar documentos para poder participar en las elecciones generales.

Redondo comentó que el Ministerio Público debe investigar la situación en el TJE tras la denuncia presentada por el magistrado Mario Morazán.

“¿Sería justo que se aprobara presupuesto para contratar activistas del Partido Nacional y Partido Liberal en el Tribunal de Justicia Electoral?, cuando hay menos partidos, van a haber menos reclamos”, analizó.

Sobre la autoconvocatoria del bipartidismo político, contestó que solo se puede dar si no hay una agenda legislativa, sin embargo, alegó que hizo una convocatoria a los jefes de bancada para acordar que la próxima fijaría su posición pública sobre cuáles decretos deben ser aprobados. AG