Presupuesto prudente y protección a los más vulnerables, sugiere extitular del BCIE

Tegucigalpa – El extitular del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Dante Mossi reaccionó ante los fuertes incrementos en el precio de los combustibles y pidió al gobierno la aprobación de un Presupuesto General que sea prudente, además que se proteja con medidas de alivio a los más vulnerables del país.

El economista refirió que los precios de los combustibles causarán inflación en Honduras, por lo que hizo un llamado al gobierno para que apruebe un Presupuesto General prudente tomando en cuenta a los grupos más vulnerables.

El gobierno ha anunciado un Presupuesto General por el orden de 444 mil millones de lempiras, es decir 14 mil millones más del aprobado en 2025.

(LEER) Finalmente el Presupuesto 2026 será de L. 444 mil millones, 3.15 % más que el anterior

Reprochó que desde la gestión gubernamental no se anuncia ninguna medida para mitigar el impacto en los fletes, fertilizantes, alimentos para los pobres, electricidad o salario mínimo

“Nos condenan a tasas de interés al alza y depreciación de la moneda”, auguró.

Mossi cuestionó que las medidas tomadas por el actual gobierno no protegen a los más vulnerables.

“Para darles algunas sugerencias consideren: (1) proveer una rebaja temporal a los impuestos, (2) aumentar la oferta de alimentos en Banasupros, (3) proveer exoneraciones y créditos blandos para la importación de fertilizantes”, describió. JS