Presupuesto General subió 94.3 % en últimos 10 años en Honduras

Tegucigalpa – El Presupuesto General de la República se incrementó en 94.3 % en los últimos 10 años en Honduras, de acuerdo a datos de la Secretaría de Finanzas.

– Cada año el presupuesto se incrementa por obvias razones, es decir que el último es el más grande del país.

El crecimiento de 2017 a 2026 fue de 215 mil 647 millones, 94.3 % más, al pasar de L. 228 mil 688 millones a L. 444 mil 335 millones.

Es importante mencionar que el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de Honduras para 2022 fue aprobado inicialmente por el Congreso Nacional con un monto de L. 308 mil 233.6 millones. Posteriormente, se realizó una reformulación en abril de 2022 que incrementó el gasto público en un 17 % (equivalente a L.52 mil 272 millones adicionales), financiado con deuda y mayores ingresos tributarios.

El Congreso Nacional aprobó –anoche– un presupuesto de 444 mil 335.8 millones de lempiras (16 mil 758.4 millones de dólares) para el ejercicio fiscal 2026, que a juicio del gobierno envía una “señal de que vamos a poner orden” en el control del gasto y estimular el crecimiento económico.

Pero la actual gestión del presidente Nasry Asfura señala que el presupuesto aprobado tiene una reducción de casi 25 mil millones de lempiras en relación al proyecto de presupuesto del 2026 que fue preparado y enviado por el gobierno de Castro al anterior Congreso Nacional que era dirigido por Luis Redondo, y que era de 469,249 millones de lempiras, pero que no fue discutido tras conocerse que el Partido Libre había perdido el poder frente al actual gobernante partido Nacional. JS