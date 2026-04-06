Presupuesto General de la República en agenda legislativa de esta semana

Tegucigalpa – El secretario del Congreso Nacional, Carlos Ledezma, confirmó este lunes que la agenda legislativa de la semana incluye temas como el Presupuesto General 2026.

La agenda legislativa también incluye diversos proyectos de ley que serán presentados por diputados de distintas bancadas, agregó.

“Ya se nos ha confirmado que esta semana se nos va a enviar el Presupuesto General de la República”, expresó.

A renglón seguido señaló que no tienen el dato exacto del monto del nuevo Presupuesto.

No obstante, aseguró que el nuevo Presupuesto General de la República se va a reducir en comparación al año pasado.

Cabe señalar, que el Gobierno hondureño fijó el anteproyecto de Presupuesto General 2026 por un monto de 444 mil millones de lempiras, un 3.15 % más que el aprobado en 2025.

El Presupuesto General del 2025 fue de 430 mil millones de lempiras.

Entre 2021 y 2025, el presupuesto general aumentó en un 49 % y la planilla del Estado alcanzó los 250 mil 475 empleados públicos.

No obstante, sectores clave como salud, educación y seguridad continúan sin mostrar mejoras sustantivas en la calidad y cobertura de los servicios que recibe la ciudadanía. (RO)