Presupuesto General 2026 será ahora de L. 445 mil millones, según ministro de Finanzas

Tegucigalpa – El ministro de Finanzas, Emilio Hércules, estimó que el Presupuesto General 2026 será ahora de 445 mil millones de lempiras y espera que se apruebe la próxima semana en Consejo de Ministros.

Hércules señaló que el lunes o martes de la próxima semana se apruebe la reformulación del presupuesto en una reunión de Consejo de Ministros y remitir al Congreso Nacional.

Añadió que su deseo también abarca que la próxima semana defienda el Presupuesto General del 2026 en la comisión de dictamen como en el pleno del Congreso Nacional.

“Es un presupuesto que ronda los 445 mil millones de lempiras, se ha disminuido el gasto corriente, se ha aumentado la inversión por parte del Estado”, dijo el funcionario.

Afirmó que en este Presupuesto General está programado el kit de maquinaria otorgado a las alcaldías, el fideicomiso de la mora quirúrgica, el bacheo de las carreteras y la limpieza de los canales y dragados en la zona norte.

Cabe recordar que el gobierno de Xiomara Castro propuso que el Presupuesto General 2026 fuera de 469 mil millones de lempiras. AG