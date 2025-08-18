Presupuesto General 2026 podría alcanzar los L 500 mil millones, estima Fosdeh

Tegucigalpa – El coordinador del Foro Social de la Deuda externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), Mauricio Díaz Burdett advierte que el Presupuesto General 2026 podría alcanzar los 500 mil millones de lempiras.

“Entendemos que hay una aproximación del proyecto de presupuesto que pudiera haber del año 2026 y por ley tendrá que ser discutido por el Congreso Nacional y por lo tanto llevarse a más tardar el 15 de septiembre próximo”, recordó.

Díaz Burdett estimó que seguramente habrá un intento de aprobar el proyecto de presupuesto por la legislatura del CN actual, pero con un acta probabilidad de una rediscusión y una reaprobación en la siguiente legislatura, dependiendo de quién gane las elecciones del 30 de noviembre.

En todo caso, Díaz Burdett indicó que “estamos hablando de otro presupuesto público gigantesco, es muy probable que va estar más cercano a 500 mil millones de lempiras y va a tener una cantidad de recursos que supone estarán vinculados a un incremento de cierta recaudación tributaria, si tenemos estabilidad en el país”, dijo.

El coordinador del Fosdeh también apuntó que seguramente habrá algunos remanentes de desembolsos de la comunidad internacional, particularmente préstamos que podrían hacer que ese presupuesto siga siendo grande.

El Presupuesto General de República 2025 fue aprobado por el Congreso Nacional por 430 mil 907.8 millones de lempiras, pero tras algunas reformas pasó a 435 mil millones de lempiras. VC