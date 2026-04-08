Presupuesto de Educación será de L. 47 mil millones, y ministra dice que no es suficiente

Tegucigalpa – La ministra de Educación, Ivette Arely Argueta, admitió este miércoles que el presupuesto asignado para el presente año no es suficiente y tiene que adaptarse para cubrir las necesidades.

“No es suficiente, sabemos que las arcas del Estado están bien caídas, tenemos que adaptarnos a lo que nos den en el presupuesto”, dijo la funcionaria.

Reveló que el presupuesto asignado a la Secretaría de Educación para el 2026 es de 47 mil millones de lempiras, pero que espera que haya un leve incremento.

Sostuvo que el 85 % del presupuesto de esta dependencia del Estado se va en sueldo y salarios, y que será necesario una reducción de personal.

Argueta indicó que espera la aprobación del Presupuesto General para hacer un estudio de cuanto puede aumentar el porcentaje du sueldo de los docentes, incluido los de Programa Hondureño de Educación Comunitaria (Proheco).

También contempló que se contrate más docentes para el sistema educativo para cubrir plazas que quedan sueltas, y se haga reubicaciones. AG