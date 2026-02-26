Presupuesto 2026 rondará los L. 430 mil millones y crearán Ley Antiextorsión, anuncia gobierno

Tegucigalpa – El gobierno hondureño anunció que el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el ejercicio fiscal 2026 rondará los 430 mil millones de lempiras, al tiempo que se creará una ley para combatir el flagelo de la extorsión.

– Los secretarios de Estado deberán presentar en el plazo de dos semanas una situación pormenorizada sobre el estado actual de cada una de sus oficinas.

– La Secretaría de Estrategia gastaba alrededor de 1,500 millones de lempiras y tenía bajo su mando a más de 500 empleados en uno de los canales estatales.

– Anunció el inicio en los próximos días de una jornada de vacunación para 36 mil niños que se protegerán contra el sarampión

Así lo adelantó el secretario de prensa, José Argueta, quien agregó los secretarios de Estados en el plazo de dos semanas presentarán un detalle pormenorizado sobre la situación de sus oficinas.

Refirió que en septiembre de 2025 en Consejo de Ministros de la gestión anterior se aprobó un proyecto de presupuesto de 469 mil millones de lempiras, pero el mismo sufrirá una reducción hasta llegar a un aproximado de 430 mil millones de lempiras.

Recordó que la noche del martes mencionó que el gobierno anterior aumentó la planilla en 20 mil millones de lempiras anuales, pero eso sólo ocurrió en la administración central, pero una vez que ahondaron en otras instituciones públicas y otros poderes del Estado, la cantidad subió a 33 mil millones de lempiras.

Reiteró que las instituciones con servicios duplicados se fusionan para ofrecer un servicio óptimo a la población hondureña. Tales son los casos de Sedecoas, Secretaría de Planificación, Secretaría de la Presidencia. Se elimina la duplicidad de los recursos y no las funciones que brindan al pueblo.

“Pronto se impulsará una ley antiextorsión que se enviará al Congreso Nacional. Aunado a eso se dará inicio a programas de simplificación administrativa y gobierno digital que reducirán significativamente la discrecionalidad de los servidores públicos”, declaró.

Ejemplificó que, para el caso, la Secretaría de Infraestructura mostrará en tiempo real dónde se ejecutan trabajos que estará geográficamente disponible en una página web y ahí se conocerán detalles de cuántos cuesta el antes y después de cada proyecto.

Citó que las decisiones tomadas en el Consejo de Ministros del martes 25.02.2026. Significan un ahorro de 600 millones de lempiras mensuales, es decir 7 mil 500 millones anuales.

Igualmente, Argueta reiteró: “no más carros alquilados, sólo en prados blindadas se iban 1 mil 200 millones de lempiras al año, también se bajará el consumo de combustible y el alquiler de edificios innecesarios”.

El funcionario señaló que en el segundo PCM aprobado en Consejo de Ministros de ordenó la reparación inmediata del Muelle del Henecán, que está a punto de colapsar.

Sobre las brigadas médicas cubanas, confirmó que saldrán del país porque no cuentan con sus tres elementos esenciales para su operación: gratuitas, no mayor a 90 días y certificadas por el Colegio Médico de Honduras. Los galenos cubanos recibían estipendios de entre 1 mil 600 y 2 mil 500 dólares, tampoco fueron temporales porque operaron por más de un año, además nunca mostraron sus certificados al CMH.

Anunció el inicio en los próximos días de una jornada de vacunación para 36 mil niños que se protegerán contra el sarampión. Igualmente, inició la reparación de 2 mil 700 kilómetros de carretera en el marco de la Semana Santa. JS