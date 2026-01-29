Presupuesto 2026 reformulado sería enviado al CN en primera quincena de febrero

Tegucigalpa – El ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, estimó que el Presupuesto General 2026 reformulado se lleve a la Cámara Legislativa en la primera quincena de febrero tras ser reformulado en Consejo de Ministros.

“Lo vamos a tener que defender todo el Gabinete Económico con el presidente del Congreso Nacional (Tomás Zambrano) y todo su equipo para que este sea de carácter prioritario y para que sea discutido, aprobado y publicado en el Diario Oficial La Gaceta”, mencionó el funcionario.

La propuesta de presupuesto enviada por la administración anterior al Congreso Nacional, es de 469 mil 249 millones de lempiras, reflejando un aumento de 8.2% (L38,341 millones) frente a 2025.

El ministro de Finanzas dijo que de acuerdo a lo anunciado por el presidente Nasry Asfura, la reducción del Estado busca un ahorro que oscile entre 10 y 15 mil millones de lempiras el gasto en la administración gubernamental. VC