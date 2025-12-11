Presupuesto 2026 debería ser aprobado por la próxima legislatura: Marco Midence

Tegucigalpa – El diputado del Partido Nacional y exministro de Finanzas, Marco Midence indicó este jueves que el presupuesto general 2026 debería ser conocido y aprobado por el nuevo Congreso Nacional.

Midence recordó que la Ley Orgánica del Presupuesto establece que si éste no se discute, se aprueba el siguiente año fiscal, con el presupuesto anterior.

(Leer) Roberto Lagos: El próximo gobierno debe demostrar verdadera responsabilidad fiscal y ajustar el presupuesto 2026

En tal sentido, agregó que “en este caso, por prudencia, y para que el gobierno de Papi a la Orden (Nasry Asfura) tenga la claridad de un instrumento de desarrollo, sea la próxima legislatura que conozca el proyecto y que legisle por un presupuesto conforme con la visión de gobierno”, dijo.

El Ejecutivo envió al Congreso Nacional, un presupuesto de 469 mil 249 millones de lempiras, el que registra un incremento de 38 mil 341 millones de lempiras en comparación con el vigente, es decir, un 8.2 %. VC