Presunto chamán y decenas de bogotanos suben un cerro para pedir clasificar en el Mundial

Bogotá – Decenas de aficionados colombianos acompañados de un presunto chamán subieron este jueves al cerro de Monserrate, en Bogotá, para pedir por la clasificación de la selección a los octavos de final del Mundial y, según dijeron, «contrarrestar» los supuestos rituales del brujo ghanés Nana Kwaku Bonsam.

La caminata, convocada en redes sociales, reunió a hinchas vestidos con la camiseta de la selección, quienes recorrieron desde primeras horas del día los 1.605 escalones que conducen al santuario.

En la cima, un colombiano que se presentó como supuesto chamán, vestido con pieles, un sombrero vueltiao y una maraca, encabezó una oración para pedir protección para la Tricolor.

«Con el poder de la fiebre amarilla, lo declaro hoy aquí ante el señor caído de Monserrate. Amén, amén y amén. Aleja las víboras, aleja la serpiente, la víbora cascabel; aléjala de la selección Colombia porque hoy, mañana y siempre estamos acá con la Tricolor. Amarillo, azul y rojo, así se viste mi corazón», proclamó ante la prensa.

#Bogotá | Desde Monserrate, un chamán rezó para que la Selección Colombia gane el partido de este viernes contra Ghana en el Mundial 2026.



“Que se les enrede la de cuero, que las piernas se les pongan más frías, que el Páramo dé letras, que los guayos se les confundan y que la… pic.twitter.com/YSoIASMexC — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) July 2, 2026

A comienzos del Mundial, Ghana venció por 1-0 a Panamá y, antes de enfrentarse a Inglaterra, el brujo Nana Kwaku Bonsam aseguró ante la prensa que había «maldecido» al delantero Harry Kane para impedir que anotara.

El encuentro terminó con un empate sin goles, lo que hizo que sus declaraciones se viralizaran en redes sociales y el brujo ghanés se convirtiera en uno de los personajes más polémicos del Mundial.

En Colombia, la presencia de chamanes o líderes espirituales en actos públicos no es algo nuevo. En varias ocasiones han sido convocados para realizar rituales destinados presuntamente a evitar la lluvia durante conciertos y ceremonias oficiales, como ocurrió antes de la posesión presidencial de Juan Manuel Santos en 2010. JS