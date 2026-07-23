Préstamo de CAF fortalecerá vivienda social y construcción, afirma ministra Argeñal

Tegucigalpa- Tras la aprobación de un préstamo por 400 millones de dólares por parte del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), el Gobierno de Honduras destacó que estos recursos fortalecerán el acceso a la vivienda social, reducirán el déficit habitacional y contribuirán a la reactivación del sector construcción.

La ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos (SEVIAH), Francis Argeñal, calificó la aprobación del financiamiento como un paso histórico para el país y señaló que el instrumento financiero es el resultado de varios meses de trabajo conjunto.

«Este es un paso importantísimo que estamos dando como país, porque con estos recursos no solo avanzaremos de manera decidida en la reducción de la brecha de acceso a la vivienda que enfrentan miles de familias hondureñas, sino que también estaremos impulsando la reactivación del sector constructor, que ha estado altamente deprimido durante los últimos años», expresó la funcionaria.

Seguidamente, Argeñal destacó que la inversión permitirá generar nuevas oportunidades de empleo y contribuirá a dinamizar la economía nacional mediante el fortalecimiento de la industria de la construcción.

A renglón seguido, reafirmó el compromiso del Gobierno de garantizar que más familias hondureñas puedan cumplir el sueño de contar con una vivienda digna y segura, mediante la implementación de una política habitacional responsable y sostenible.

«La vivienda es una prioridad para el Gobierno, y no nos cabe duda de que la aprobación de este préstamo marca un antes y un después para el sector vivienda en Honduras”.

Al puntualizar la titular de SEVIAH, dijo que próximamente estará ampliando las buenas noticias relacionadas con este financiamiento de 400 millones de dólares. LB