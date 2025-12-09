Presido el CNE, pero no puedo meter mano en resultados y si pudiera tampoco lo haría: Hall

Tegucigalpa – La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall dijo este martes que rectora ese ente encargado de las elecciones, pero que no puede meter mano en los resultados y si pudiera tampoco lo haría para beneficiar o perjudicar a alguien.

– “Somos el pilar y la roca en el CNE que sostiene la elección y por lo tanto la paz y la democracia del pueblo hondureño”, externó Hall.

Defendió que la dignidad siempre ha sido la que ha defendido las acciones de su vida, lo que le impide en cualquier momento actuar de una manera distinta que no sea la apegada a la ley.

“Rechazo de forma contundente que cualquier persona, con base en dichos y no en hechos, ponga en tela de juicio mi honra, mi honestidad y mi prestigio profesional”, remarcó.

Hall acentuó que preside el órgano electoral, pero no puede meter mano en los resultados, ni para perjudicar ni para favorecer a nadie, “y saben algo, si pudiera hacerlo tampoco lo haría, ni yo, ni el equipo del CNE que de forma espontánea me acompaña este día”.

Detalló que el informe presentado por los técnicos informáticos del CNE, establece que la noche del lunes hubo dos momentos en los que existieron dificultades en el sistema de contingencia 2.

El primer impasse ocurrió cuando se comenzaba a procesar el nivel electivo de diputados del departamento de Francisco Morazán, pero fue solucionado a los pocos minutos, sin embargo cuando se siguió con el departamento de Cortés en el mismo nivel electivo, el sistema presentó la misma falla.

“¿Qué pasó? Que el tamaño de la papeleta de ese nivel electivo de diputados en ambos departamentos todos sabemos que es grande, lo que ocasionó que en el sistema se descuadrara lo que tenía que enfocarse para hacer el procesamiento de ambas actas”, explicó.

Subrayó que pese a los problemas, se hicieron los ajustes en ambos casos y el personal trabajó hasta el final de la jornada.

Sobre las contraseñas que se asignaron a los diferentes partidos políticos, un día antes hubo un reporte que un miembro del grupo ASD le pidió a un técnico del CNE que imprimiera las contraseñas de los diferentes partidos. El pleno fue informado y en sesión de consejeros convocada por Hall se aclaró el tema y el inmediato cambio de las contraseñas, lo que se hizo a los pocos minutos. Así consta en el acta de la sesión de pleno del CNE, citó la consejera Hall.

Puntualizó que cuidará cada voto “con igual recelo y con igual cuidado. Nos mantenemos firmes cuidando el voto, la democracia y la paz del país”. JS