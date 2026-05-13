Presidente y secretario del CN dialogan con delegación de embajada de EEUU sobre relaciones bilaterales

Tegucigalpa – El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambano, sostuvo este miércoles una reunión con una delegación de la sección política de la embajada de Estados Unidos en Honduras.

En la reunión también estuvo presente el secretario del Congreso Nacional, Carlos Ledezma; y los diputados oficialistas Mario Pérez y Antonio Rivera Callejas.

El objetivo de la reunión era fortalecer las relaciones bilaterales con de Honduras con Estados Unidos.

Asimismo, los representantes de la embajada de EEUU y del Congreso Nacional hondureño desean fortalecer el diálogo entre ambas naciones. AG