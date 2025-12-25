Presidente panameño expresa que desea trabajar junto a Asfura en beneficio de la región

Tegucigalpa – El presidente de Panamá, José Mulino expresó este jueves su deseo de trabajar en beneficio de la región centroamericana junto al presidente electo de Honduras, Nasry Asfura, al felicitarlo por su triunfo electoral.

“Felicito al presidente electo de Honduras, Tito Asfura y deseo que trabajemos juntos en beneficio de nuestros países y de la región”, expresó Mulino mediante un mensaje en su cuenta de la red social X.

Felicito al presidente electo de Honduras @titoasfura y deseo que trabajemos juntos en beneficio de nuestros países y de la región!! 🇵🇦🇭🇳 — José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) December 25, 2025

En Centroamérica, el presidente de la República de Costa Rica Rodrigo Chaves felicitó a Asfura por su victoria en las elecciones generales y su elección para el período 2026–2030.

A través de un mensaje oficial, el mandatario costarricense reconoció la voluntad del pueblo hondureño, expresada de manera libre y democrática en las urnas, destacando el valor del proceso electoral como pilar de la institucionalidad regional.

Tras la declaratoria oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE), ocho países emitieron una declaración conjunta felicitando al nuevo presidente de los hondureños. Así, Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana felicitaron a Asfura y desearon que la transición en Honduras «se desarrolle de manera pacífica y ordenada», según un comunicado conjunto.

«Papi a la orden», como se conoce a Asfura, un exalcalde de Tegucigalpa abanderado del Partido Nacional, obtuvo el 40.26 % de los votos y se impuso por estrecho margen a Salvador Nasralla, del Partido Liberal quien sumó el 39.54 %, escrutado el 99.93 % de las actas, de acuerdo con los datos de la web del CNE. VC