Presidente Nasry Asfura recibe el Trofeo de la Copa del Mundo en representación del pueblo hondureño

San Pedro Sula- El presidente de la República, Nasry Asfura, recibió este sábado en la ciudad industrial, San Pedro Sula, el emblemático Trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA, en un evento histórico para Honduras, como parte de la gira internacional impulsada por Coca-Cola y la FIFA, que acerca el símbolo máximo del fútbol mundial a distintas naciones.

Durante el acto oficial, el mandatario tuvo el honor de tocar, cargar y besar el trofeo, acompañado del campeón del mundo con la selección de Francia, David Trezeguet, quien forma parte de la delegación internacional que acompaña la gira del trofeo.

En su intervención, el presidente Asfura expresó que el gesto lo realizaba en representación de los más de 10 millones de hondureños, subrayando que se trataba de un momento simbólico para el país y una oportunidad para inspirar a la juventud hondureña a soñar en grande a través del deporte.

“Hoy lo recibo no a título personal, sino en nombre de todo el pueblo, 10 millones se hondureños”, expresó el mandatario.

El presidente también destacó que los obsequios recibidos durante la visita, incluyendo una réplica miniatura del trofeo entregada por la FIFA, permanecerán en Casa Presidencial como patrimonio simbólico del país, reafirmando que se trata de un reconocimiento para Honduras y no para su persona.

La visita del trofeo mundialista a Honduras marca un hito en la historia deportiva del país y fortalece la proyección internacional de la nación, promoviendo valores como la paz, la unidad y el desarrollo a través del deporte.

Reiteró su compromiso de seguir impulsando el deporte como herramienta de transformación social, especialmente entre la niñez y la juventud hondureña. IR