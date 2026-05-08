Presidente Nasry Asfura participó en toma de posesión de Laura Fernández

Tegucigalpa – El presidente Nasry Asfura, participó este viernes en los actos oficiales de toma de posesión de la nueva presidente de Costa Rica, Laura Fernández, desarrollados en la ciudad de San José, en un evento que reunió a importantes líderes y representantes de la comunidad internacional.

La ceremonia contó con la presencia de distinguidas personalidades, entre ellas Su Majestad Felipe VI, el presidente de Chile, José Antonio Kast; el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo; el presidente de Israel, Isaac Herzog; el presidente de República Dominicana, Luis Abinader; el presidente de Panamá, José Raúl Mulino; el primer ministro de Aruba y representante del Reino de los Países Bajos, Michiel Eman; el primer ministro de Curazao, Gilmar Pisas; así como Kristi Noem en representación del gobierno de los Estados Unidos.

Durante el evento, el mandatario hondureño sostuvo saludos cordiales con varias de las delegaciones asistentes, entre ellas Su Majestad el Rey Felipe VI, Kristi Noem, el presidente chileno José Antonio Kast y el expresidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles, reafirmando los lazos de amistad y cooperación entre Honduras y las naciones representadas.

La participación del presidente Nasry Asfura en esta importante ceremonia forma parte de la agenda diplomática del Gobierno de Honduras para fortalecer las relaciones bilaterales y regionales, promoviendo el diálogo, la integración y la cooperación entre los países de América Latina y aliados estratégicos.

“Es un honor para Honduras haber sido invitados a este importante momento histórico para el pueblo costarricense. Participar en la toma de posesión de la presidenta Laura Fernández representa una muestra de la hermandad y el respeto que existe entre nuestras naciones. Nos sentimos muy complacidos de acompañar al pueblo de Costa Rica en esta nueva etapa democrática, reafirmando nuestro compromiso de seguir fortaleciendo los lazos de amistad, cooperación e integración regional. Además, ha sido muy grato compartir con líderes y representantes de distintos países del mundo, intercambiando saludos y dialogando sobre los retos y oportunidades que tenemos como región para seguir avanzando en desarrollo, inversión y bienestar para nuestros pueblos”, expresó el presidente Asfura. JS

Viajes del presidente Nasry Asfura – 2026

N°. | Fecha | Destino

1.- Estados Unidos –7 de febrero–

2.- Estados Unidos –5/8 de marzo–

3.- Chile –10/11 de marzo–

4.- Estados Unidos –4/6 mayo–

5.- Costa Rica –7/8 mayo–