Presidente Nasry Asfura lamenta tragedia en Santa Bárbara

Tegucigalpa- El presidente de la República, Nasry Juan Asfura, expresó su pesar tras el fatal accidente de tránsito registrado en la carretera CA-4, a la altura de Quimistán, en el departamento de Santa Bárbara, que dejó al menos nueve personas fallecidas y decenas de heridos.

“Recibo con profundo pesar la noticia del accidente ocurrido a la altura de Quimistán, Santa Bárbara. A cada una de las familias dolientes les envío mis oraciones y mi solidaridad. Estamos con ustedes”, manifestó el mandatario.

Asimismo, aseguró que el Gobierno brinda acompañamiento a los heridos y sus familias. “Acompañamos a los heridos y a sus familiares, asegurando su atención y recuperación”, agregó.

El gobernante también hizo un llamado a la población a seguir las indicaciones del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER), institución que ya se encuentra coordinando acciones junto a autoridades locales para atender la emergencia.

De acuerdo con información preliminar, el accidente involucró una rastra y un bus tipo coaster que transportaba excursionistas que regresaban de Esquipulas, Guatemala. Personas heridas relataron que la mayoría de los pasajeros son originarios de Tegucigalpa y Comayagua, en la zona central del país.

Equipos de socorro y cuerpos de emergencia continúan trabajando en la zona, mientras los lesionados son atendidos en distintos centros asistenciales.LB